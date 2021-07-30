حملة توعوية للحد من تفشي كورونا في بنغازي

تواصل إدارة الخدمات الصحية في مدينة بنغازي حملتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا حيث نَّشطت بدءأً من مساء الخميس برنامجاً توعوياً عن الفيروس والوقاية من انتشاره.

انطلقت الحملة في المجمع التجاري والترفيهي “مول أوف بنغازي” واستهدف زوار المجمع والعاملين به، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية “مكتب بنغازي”.

وتضمن البرنامج الذي نفذ البرنامج الفريق الصحي بالغرفة المركزية و مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي وتضمن التعريف بمخاطر الوباء ودور المواطن في الحد من انتشاره من خلال الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تشمل المدوامة على غسل اليدين، والتقيد بالتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والاهتمام بالتهوية الجيدة، وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

وزعت أثناء فقرات البرنامج المطبوعات التوعوية، والكمامات الطبية، والمطهرات على المواطنين وكانت بحضور مدير الخدمات الصحية بنغازي وأعضاء الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.

وأشارت الإدارة في منشور لها إلى أن هذه الحملات استهدفت في وقت سابق المواطنين في كورنيش بنغازي والمقاهي والمجمعات التجارية الكبيرة وبعض المصارف والأسواق الشعبية.

وتتواصل برامج الحملة لتشمل مناطق أخرى في مدينة بنغازي وكذلك المترددين على مرافق الرعاية الصحية الأولية في ظل ما تشهده المينة وعموم البلاد من تطور وبائي تصاعدي منذ بداية شهر يوليو.

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