استجابة للنقص الحاصل .. وصول “100” ألف لتر أكسجين من مصر

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت وزارة الصحة دخول أول شحنة من الأكسجين تقدر بمئة ألف لتر أكسجين من منفذ مساعد قادمة مصر استجابة للنقص الحاصل في هذه المادة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة ،إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها لحل مشكلة الأكسجين بمراكز العزل خاصة بالمنطقة الغربية التي تعاني من تفاقم الوضع الوبائي وتزايد استهلاك الأكسجين.

وجاء عن الوزارة أنه سيتوالى دخول مزيد من الشحنات بشكل يومي وسيرفع معدلها خلال الأيام القادمة بناء على اتفاق وزير الصحة علي الزناتي ونظيرته المصرية بشأن توريد الأكسجين من مصر بشكل عاجل.

وأطلقت عدة بلديات على غرار زليتن ومصراتة وحي الأندلس نداءات استغاثة متكررة بشأن نفاد الأكسجين ودخول حياة المرضى المصابين بكورونا في خطر طالبين المسارعة في توفير هذه المادة.