الداخلية توضح الأوضاع بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية وفض المشاكل

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية اليوم الجمعة أنه بتدخل مباشر من الوزير عميد خالد مازن تمت تهدئة الأوضاع بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية وفض المشاكل.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم تكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وأشاد مازن بكل من ساهم في فض النزاع من قبل أعيان ووجهاء بلدية الزاوية وكافة الأجهزة الأمنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات.

وكانت “أخبارليبيا24” علمت في وقت سابق أن الاشتباكات الدائرة في الطريق الساحلي الماية – الزاوية توقفت بين مليشيات من الزاوية وأخرى من ورشفانة.

وبحسب مصادر مطلعة فقد تم إخلاء الطريق الساحلي “الماية- الزاوية” العربات المسلحة، و لا تقدم ولا تراجع لأي طرف من أطراف النزاع المسلح.

وشهدت الطريق الساحلي “الماية- الزاوية” إغلاقًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بعد الاشتباكات التي شهدتها منطقة الماية غرب ليبيا.

وإغلاق الطريق كان نتيجة الاشتباكات بين مليشيا يرأسها “محمد الفار الزاوي” من الزاوية وأخرى يرأسها “معمر الضاوي الورشفاني” من ورشفانة وآمر كتيبة 55 التابعة لـ أسامة الجويلي، وضمن مكونات قوة المنطقة العسكرية الغربية وفي ذات الوقت تتبع جهاز دعم الاستقرار.

والضاوي تحالف في الآونة الأخيرة مع “حسن ابوزريبة” نائب رئيس جهاز دعم الاستقرار والدكتور “علي ابوزريبة” عضو مجلس النواب عن الزاوية، ويعد من أكبر مهربي الوقود والمخدرات والخمور في المنطقة الغربية.

واستخدمت في الاشتباكات الأسلحة المتوسطة والثقيلة، بحسب ما تداوله شهود عيان، وأدت إلى سقوط عدد من قذائف الهاون داخل الأحياء السكنية بالمنقطة.

وأظهرت صور جرى تداولها مستخدمي منصات التواصل تصاعد أعمدة الدخان من وسط الأحياء السكنية جراء سقوط القذائف، مؤكدين أن الاشتباكات وصلت إلى محيط كوربي الـ27 غرب العاصمة طرابلس.

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