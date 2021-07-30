باحث سياسي: ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى رؤية ومشروع وطني

أكد الباحث والمحلل السياسي عيسى عبد القيوم، أن ليبيا تحتاج في الوقت الحالي إلى رؤية ومشروع وطني تحت قيادة فريق عمل متعاون.

وقال عبد القيوم، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك:” حتى الآن يبدو واضحاً غياب المشروعات وحضور “الأشخاص” في السباق نحو الرئاسيات، أخرها الحفلة التنكرية التي قدمها الإعلام الأمريكي، فلان أو علان فلتان يجب أن يفهم بأنه سيتقدم بأوراقه إلى الشعب الليبي من أجل شغر مقعد “أكبر موظف في الدولة”.

ولفت إلى أنه لا علاقة لهذا المنصب بدخول الجنة أو النار ولا بالعيش كثوري أو رجعي.

وأضاف أن صلب الموضوع سيكمن في حل الأزمة الحالية والانتقال تدريجياً نحو مفهوم الدولة الضامنة للعيش الكريم ووطن يطعم ويعلم ويداوي ويثقف، وهذا يتطلب أن نعرف المشروع وأدواته لا أن نقف عند حافة الصور الشخصية ونلتهي بها.

‏وأشار إلى أن لعبة المنقذ أو المخلص لعبة خطرة وسمجة في ذات الوقت بعد أن أثبتت كل التجارب أن لها أثار جانبية قاتلة فأرجوكم “تخلصوا من فكرة النظر إلى الصورة لصالح النظر إلى المشروع”.