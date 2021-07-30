المرعاش: كلمة القائد العام عقب قرار اللجنة العسكرية استجابة لمطالب أغلبية الشعب الليبي

قال المحلِّل السياسي، كامل المرعاش، إن كلمة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، التي أعقبت قرار اللجنة العسكرية، تعد استجابة لمطالب أغلبية الشعب الليبي، وترجمة واضحة لبيان اللجنة العسكرية الموحَّدة، ما يعني أن أي تلكؤ في تنفيد هذا المطلب من حكومة الدبيبة، سوف ينسف محاولات المصالحة والتسوية، وعندها يتحمَّل المجتمع الدولي -الذي أنتج هذه الحكومة ومازال يدعمها- مسؤولية استمرار الفوضى وتجدُّد العنف.

المرعاش، وخلال تصريحات صحفية، أن جهود اللجنة العسكرية (5+5)، الذين يمثِّلون القيادة العامة للقوات المسلحة شاركت بفاعلية، في إنجاز مهام توحيد مؤسسة الجيش، وأكدت البيان الأخير بنقاطه الأربع، ما يعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، تسير باتجاه تحقيق المصالحة الشاملة والتسوية، بعيدًا عن الفوضى والحروب، واعتبار ذلك خيارًا استراتيجيًا لها.

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