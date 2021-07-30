عقب سقوط قتلى وجرحى وتدمير للممتلكات العامة.. الداخلية: تمكنا من فض الاشتباكات بالماية والزاوية

قالت وزارة الداخلية، في الاشتباكات الجارية بين ميليشيا محمد بحرون الملقب بـ”الفار” وميليشيا 55 التابعة لـ”معمر الضاوي” في منطقة الماية والزاوية بمحيط كوبري الـ “27” في الطريق الساحلي.

وزارة الداخلية، وعبر صفحتها على “فيسبوك”، قالت: ”بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت مساء أمس الخميس بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية، وبتدخل مباشر من قبل وزير الداخلية تم تهدئة الأوضاع وفض المشاكل وتكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية”.

ولفتت الوزارة، إلى أن وزير الداخلية، “تقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم في فض النزاع من قبل أعيان ووجهاء بلدية الزاوية وكافة الأجهزة الأمنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات”.

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