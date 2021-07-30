عقيل: فتح الطريق الساحلي لن يحقق هدفه الحقيقي مع وجود المليشيات

قال المحلِّل السياسي، عز الدين عقيل، إن فتح الطريق ليس هدفًا بحد ذاته، بل إن الهدف عبور الناس بأمن وسلام، وهو ما لن يتحقق في ظِل تحكُّم مليشيات في هذا المعبر، لا تزال لها ثأر مع المواطنين على أسس قبلية وجهوية، إلى جانب تعقُّب أصحاب الثروات والأعمال لابتزازهم.

عقيل، وفي تصريحات صحفية، أوضح أن أعدادًا كبيرة، ستواصل تجنُّب المرور عبر هذا الطريق، الذي لن يتحقَّق الهدف من فتحه، إلا بنزع السلاح وتفكيك المليشيات، وعودة سيطرة السُّلطات الرسمية على السلاح والعنف.

وعن ملف المرتزقة، قال عقيل، إن الأمر مرتبط بعودة السلام الحقيقي إلى ليبيا، وهو ما لم يتحقَّق، بل زاد سوءًا نتيجة لخارطة الطريق التي وصفها بـ”الفاشلة” التي فرضتها المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، على أطراف الصراع.

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