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الدبيبة يترأس اجتماعًا لمتابعة الوضع الأمني والخدمي والصحي

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، بديوان رئاسة الوزراء اجتماعاً موسعًا ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية، وذلك لمتابعة الوضع الصحي والخدمي خلال الظروف الحالية.

وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية خالد مازن، تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي.

كما قدم وزير الصحة، علي الزناتي، موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.

كما قدم وكيل وزارة الرياضة، تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا.

وأعطى الدبيبة، تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

كما ناقش الاجتماع، ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى الدبيبة تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة الحكومة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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