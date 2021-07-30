الدبيبة يتلقى تقاريرا عن الطريق الساحلي والوضع الوبائي و«أحداث» بعثة المنتخب في نيجيريا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة عدة تقارير تخص الوضع الأمني والخدمي والصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية، مساء اليوم الجمعة؛ حسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي بداية الاجتماع، قدم وزير الداخلية خالد مازن تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قم وزير الصحة السيد علي الزناتي موقفا تفصيليا للوضع الوبائي في البلاد.

كما عرض وكيل وزارة الرياضة تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم المصغرة في بطولة أفريقيا بنيجيريا.

وأعطى الدبيبة تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

كما ناقش الاجتماع بدء تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية، حيث وجه الدبيبة بمتابعة سيرها يوميًا.

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