الكليم: خطوة فتح الطريق الساحلي إيجابية وتثبت انحياز الجيش للمواطنين

قال رئيس منتدى الشباب الليبي، حاتم علي الكليم، إن خطوة فتح الطريق الساحلي، إيجابية وتثبت أن المؤسسة العسكرية منحازة للشعب الليبي، لأن منتسبيها هم أبناء القوى الاجتماعية الكادحة، الذين قدَّموا آلاف الشهداء والجرحى، في الدفاع عن ليبيا.

الكليم، وخلال تصريحات صحفية، أوضح أن الليبيين يثقون بالقوات المسلحة الليبية، أكثر من أي مؤسسة أخرى، مؤكدًا أنه لولا التدخل الأجنبى ولولا انحرافات القوى السياسية في ليبيا، التي هدفها السُّلطة والثروة، لتوحَّد الجيش الليبي في لحظات.

وأشار إلى أنه لا دولة من دون توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاربة ظواهر الإرهاب والهجرة والجريمة المنظمة، ومساعدة الجيش الليبي في إعادة وحدته، وكف يد السياسين عنه.

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