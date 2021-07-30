«باحث سياسي» : اللجنة العسكرية ستتفرغ لتوحيد المؤسسة العسكرية وحل المليشيات المسلحة

شدد الباحث السياسي الهادي عبد الكريم، على أن فتح الطريق الساحلي من الإجراءات المهمة التي تمت وكانت مطلوبة قبل عقد الانتخابات العامة، المقررة في شهر ديسمبر المقبل، مشيدا بما حققته اللجنة العسكرية حتى الآن.

وأضاف عبد الكريم، خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” ، أن اللجنة العسكرية ستتفرغ الآن لاستكمال أحد أبرز المهام الموكلة إليها، ألا وهي توحيد المؤسسة العسكرية، والنظر في مسألة حل المجموعات المسلحة التي تنشط في غرب البلاد، وضم عناصرها بشكل فردي.

وجاء في بيان اللجنة العسكرية، إنه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة بضرورة وجود مراقبين محليين في هذه المرحلة، فقد تم تكليف عدد من الضباط الليبيين لمراقبة ما تم الاتفاق عليه.