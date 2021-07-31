خبير استراتيجي: الميليشيات طلبت ملايين الدولارات لفتح الطريق الساحلي

قال الخبير الاستراتيجي العميد محمد الرجباني، إن وجود ضغط دولي قوي على الميليشيات، خصوصا من الجانب الأميركي، وهو ما جعلها تذعن للإرادة المحلية والعالمية من أجل فتح الطريق الساحلي .

وذكر الرجباني خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن الطريق الساحلي كان مطروحا للمساومة مع الحكومة، وتحول خلال الشهور الماضية إلى ملف “تبرم فيه الصفقات”، مشيرا إلى أن الميليشيات طلبت مئات الملايين من الدولارات من أجل فتح الطريق.

ونوه بالجهود التي بذلتها اللجنة العسكرية المشتركة من أجل إعادة فتح الطريق، خصوصا ما يتعلق بالترتيبات الأمنية من أجل تيسير الحركة عليه من قبل المواطنين.