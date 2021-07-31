عضو لجنة 5+5: فتح الطريق الساحلي باب الدخول إلى القضايا الشائكة كخروج المرتزقة

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5، المعين من قبل حكومة الوفاق، مصطفى يحيى، إن فتح الطريق الساحلي يعتبر بابا للدخول إلى قضايا الشائكة كخروج المرتزقة والتواصل مع الدول والمجتمع الدولي، مباركا لليبيين رفع معاناتهم.

وأضاف يحيى، في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة24″، أنهم سيحرصون خلال هذه الفترة على تفادي أي مشكلة قد تحدث بعد فتح الطريق، وسيستكملون العمل على الخطة المعدة سلفا، وأن أعضاء لجنة 5+5 سيستأنفون اجتماعاتهم في غضون أسبوعين، لتنفيذ تلك الخطة.

ولفت يحيى، إلى أن ملف تبادل المحتجزين في كل الدول، هو أول ملف يبدأ وآخر ملف ينتهي، وأنهم اتخذوا خطوات جيدة فيه، وما زالت مشكلة المفقودين والقبض على الهوية تحتاج للمتابعة، مشددا على أنه بعد افتتاح الطريق الساحلي سيكون هناك تحسن كبير في كل الملفات الأخرى.