العرفي: حكومة الدبيبة صورية وهي تحت رحمة الميليشيات بطرابلس

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أمس الجمعة، أن “ما يحدث في طرابلس هو حكم ميليشيات بالدرجة الأولى، وحكومة عبدالحميد الدبيبة تعمل في ظل وتحت رعاية الميليشيات وسوف تكون تحت رحمة الميليشيات الى أن يتم نزع السلاح من الميليشيات نزع كامل وانضوائهم تحت وزارة الداخلية او اذا كان يريد القوات المسلحة يتم الكشف عليه أو بعد أن يتم استيفاء ملفاتهم من حيث الجرائم التي إرتكبوها”.

العرفي، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، أوضح أن “الميليشيات تعج بالعاصمة طرابلس والمنطقة الغربية”، مضيفاً: “لا أعرف كيف نتفق مع هذه الميليشيات التي تسيطر على الوزارات وعلى جهاز الهجرة غير الشرعية، وعلى مصفاة الزاوية”.

وعن الاشتباكات التي حصلت في منطقة الماية بين ميليشيا فار الزاوية وميليشيا الـ “55”، قال العرفي: “سوف ترى من هذه الأعمال كل يوم بعد أن انتهت الحرب هذه ميليشيات تسعى لبسط السيطرة والنفوذ على العاصمة طرابلس ومصادرة القرار”.

وتابع: “ليس هناك حكومة في طرابلس الا حكومة صورية تتبع للميليشيات وما تريده الميليشيات سوف يملأ على هذه الحكومة لا يوجد هناك لا عبد الحميد الدبيبة ولا يوجد هناك وزراء هذه الحقيقة الموجودة ميليشيات متغولة.. ميليشيات مسيطرة.. تخوض في حروب كلها تأتي ضد مصلحة المواطن المواطن هو اللي يعاني المواطن الله غالب ساكت على هذه الميليشيات”.

وأضاف العرفي: “الحقيقة لا اعرف الى متى سوف سيستمر هذا الوضع فيه.. ميليشيات لن يدعو هذه البلاد وشأنها وسنرى في الانتخابات اذا كان حدثت انتخابات الميليشيات وسطوتها الواقع الذي نحن فيه به ثقافة المنتصر والمهزوم.. الجيش الليبي لولا التدخلات الدولية والخارجية كان سيسطر على العاصمة طرابلس.. وبالتالي ولدت ووجدت الميليشيات التي تمن على هذه الحكومة بأنها من حمتها، ونحن بهذا رجعنا الى قصة الثوار وما فعله الثوار وما يفعله الثوار الحقيقة وضع مزري”.

وتساءل: “لا اعرف الى متى سيظل هؤلاء الشباب الذين انخرطوا في هذه الميليشيات باقيين هكذا؟ والى اين يريدوا ان يصلوا بالبلاد الى الفوضى الى التقصير الى اي مدى يعني الى جلب التدخلات الخارجية الى ان أصبحوا عملاء للدول الخارجية.. وضع مأساوي ..يصعب علينا التعايش مع حقيقة الامر واقع مرير .. لا بد على كل الليبيين أن يعرفوا ان الميليشيات هذه لا يوجد معها لا سلم ولا سلام الا باجتثاثها و تسليم اسلحتها وانخراطها في اعمال الدولة سواء المدنية او غيرها”.

واستدرك عضو مجلس النواب: “هذه الحقيقة التي يفترض من النواب او كل المعنيين بالشأن السياسي يعوا هذا الشيئ أن هذه الحكومة لا تصلح لأن تقود البلاد فهي حكومة تحت رحمة الميليشيات اما ما حدث من فتح الطريق الساحلي، دعني أؤكد لك بأن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أوامرها او تعليماتها غير متبعة في المنطقة الغربية”.

وتابع: “المدعو دراه الذي لا أعرف الى أي جهة ينتمي، وماذا يعني فتح الطريق الساحلي وبشروط؟ اذا كنتم تريدوا توحيد الليبيين وتريدوا ترفعوا المعاناة عن كاهل المواطن الليبي يعني ما الداعي لاقفال الطريق والطريق يفترض اأه يفتح، ما علاقة دراه أو غيره انهم يعطوا تصريحات أو بيت المال أو غيره”.

واستكمل: “هناك لجنة (5+5) وأرتضوا هم بمن يمثلهم وارتضينا نحن بالقوات المسلحة العربية الليبية أن تمثلنا فعلا فكانوا لينضووا تحت هذه اللجنة ولا يخرج علينا كل يوم أحد بتصريح يهدد ويتوعد والطريق لكل الليبيين حتى يتواصلوا مع بعضهم بين المدن”.

وتابع: “انا في اعتقادي الشخصي أن فتح الطريق أو غيره، لا زالوا متمترسين خلف هذه الأسلحة من الضرورة أن تسلم الاسلحة، ولا يمكن بناء دولة في وجود الميليشيات التي لا تأتمر بأوامر، وعندما تختلف تلك الميليشيات تقوم الحرب بينهم، والنتيجة كله على حساب المواطن”.

وأضاف: “يجب أن نجعل السلاح في يد القوات المسلحة ونترك لكل مؤسسة مهامها، المؤسسة العسكرية متمثلة في القيادة العامة هي من تحتكر حمل السلاح وهي القوة الرادعة ولا تكون الأسلحة بيد الميليشيات”، متسائلاً: “هل يعقل أن تمتلك الميليشيات أسلحة ثقيلة ونوعية وتتعامل مع دول اجنبية كتركيا او غيرها، سواء في التدريب أو بالتسليح، مؤكداً أن “الميليشيات تعج بطرابلس ويريدون ان يفسدوا المشهد سواء انتخابات 24 ديسمبر”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

