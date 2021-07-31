العرادي: سيف الإسلام “يستهزىء” بالشعب الليبي ويتشفى من “شهداء بوسليم”

علق القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار، على ظهور سيف الإسلام القذافي لأول مرة منذ 10 سنوات في حوار مع صحيفة نيويورك تايمز، في عدة تغريدات على حسابه بموقع تويتر.

كتب العرادي قائلًا: “تكلم حتى أراك..كانت أمام أبوزيد فرصة للحديث عن المصالحة وتجاوز الماضي فخرج في خطابه الخشبي الذي خيب ظن محبيه قبل خصومه. ‎سيف القذافي لم يكن ينتظر منه خطابا أسوأ من خطابه يوم 20 فبراير 2011. لم يخرج عن خطاب الاستهزاء بالشعب الليبي والتشفي من شهداء بوسليم والتطلع للانتقام من خصومه”.

وواصل قائلًا: “‏تكلم حتى أراك .. بعد عشرة سنوات غياب .. ‎سيف القذافي يتحدث ويحاكي والده .. يضحك على عقول الليبيين ويصف من خرج في ‎فبراير بالأشرار والإرهابيين والشياطين وامتدح ‎مجزرة بوسليم وقال إنه كان ينبغي قتل جميع السجناء.. من شابه أباه فما ظلم” وفق قوله.

يشار إلى أن الصحفي الأمريكي روبرت وورث الذي أجرى مقابلة مع سيف الإسلام القذافي في رمضان الماضي ونشرها أمس الجمعة في صحيفة نيويورك تايمز أورد فيما يخص تعليق سيف الإسلام على حادثة بوسليم، وموقفه من الشعب الليبي قائلاً: عندما ذكرت حادثة “أبو سليم”، قال سيف الإسلام إن “معظم الليبيين يعتقدون أن النظام كان متساهلًا جدًّا وأنه كان ينبغي قتل جميع السجناء في سجن أبو سليم، اذهب إلى بنغازي، واسأل أي شخص، سوف يقولون لك إنهم لم يُنهوا المهمة”.

وبحسب الصحفي الأمريكي يعتقد سيف بأنه كان هناك استخدام مفرط للقوة في سجن أبو سليم، لافتا إلى أن “من كانوا في أبو سليم كانوا إرهابيين إسلاميين، ولقد شاهد الناس ما فعلوه في السنوات العشر الأخيرة”.

وعن علاقته بالمواطنين، قال سيف: “نحن نشبه السمك والشعب الليبي يشبه البحر، من دونهم نموت، هنا نحصل على الدعم، هنا نختبئ، هنا نقاتل، نحن نحصل على الدعم من هذا المكان، الشعب الليبي هو البحرُ لنا”.