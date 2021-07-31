النعّاس: لا أمل لنا في الحرية والتقدم إذا لم يتم التخلص من الجيوش والعلمانيين

اعتبر محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أنه لا أمل في الحرية وتقدم الشعوب دون التخلص من شر الجيوش “الفاسدة” والعلمانيين الذين يكرهون الدين بحسب ادعائه
وقال «النعاس»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «بالأمس قال السيد راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى قولة مختصرة وعميقة التعبير وهى “لقد تم إقفال البرلمان بدبابة”».
وأضاف، «أن كفاح الشعب التونسى ونخبته الواعية لمدة عشر سنين من أجل إرساء الديمقراطية استطاعت دبابة سحقه بجنازيرها فى دقائق» على حد قوله.
وتابع «والخلاصة هى أنه إذا لم يتم التخلص من شر هذه الجيوش الفاسدة وحلفائها من العلمانيين الذين يكرهون الدين الإسلامى وقيمه وحضارته ويتشبثون بأذيال الغرب ، فلا أمل فى الحرية والتقدم».
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