النعّاس: لا أمل لنا في الحرية والتقدم إذا لم يتم التخلص من الجيوش والعلمانيين

اعتبر محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أنه لا أمل في الحرية وتقدم الشعوب دون التخلص من شر الجيوش “الفاسدة” والعلمانيين الذين يكرهون الدين بحسب ادعائه

وقال «النعاس»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «بالأمس قال السيد راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى قولة مختصرة وعميقة التعبير وهى “لقد تم إقفال البرلمان بدبابة”».

وأضاف، «أن كفاح الشعب التونسى ونخبته الواعية لمدة عشر سنين من أجل إرساء الديمقراطية استطاعت دبابة سحقه بجنازيرها فى دقائق» على حد قوله.

وتابع «والخلاصة هى أنه إذا لم يتم التخلص من شر هذه الجيوش الفاسدة وحلفائها من العلمانيين الذين يكرهون الدين الإسلامى وقيمه وحضارته ويتشبثون بأذيال الغرب ، فلا أمل فى الحرية والتقدم».