ليبيا الان

النعّاس: لا أمل لنا في الحرية والتقدم إذا لم يتم التخلص من الجيوش والعلمانيين

تم النشر منذُ 50 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أنه لا أمل في الحرية وتقدم الشعوب دون التخلص من شر الجيوش “الفاسدة” والعلمانيين الذين يكرهون الدين بحسب ادعائه

وقال «النعاس»، في تدوينة له عبر فيسبوك، «بالأمس قال السيد راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى قولة مختصرة وعميقة التعبير وهى “لقد تم إقفال البرلمان بدبابة”».

وأضاف، «أن كفاح الشعب التونسى ونخبته الواعية لمدة عشر سنين من أجل إرساء الديمقراطية استطاعت دبابة سحقه بجنازيرها فى دقائق» على حد قوله.

وتابع «والخلاصة هى أنه إذا لم يتم التخلص من شر هذه الجيوش الفاسدة وحلفائها من العلمانيين الذين يكرهون الدين الإسلامى وقيمه وحضارته ويتشبثون بأذيال الغرب ، فلا أمل فى الحرية والتقدم».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • متخلف مثل اى اخوانى حقير فالجيوش الوطنية هى من تحمى الشعب ياكلب فاى برلمان تتحدث عنه والشعب التونسى هرج الى الشارع يطالب بحله لانه اصبح مسخرة يتم ضرب رئيسة حزب معارض على الهواء امام الغنوشى ويرفض رفع الحصانة عن المجرم ورسول الله فى حجة الوداع اوصى بالنساء خيرا .
    فما علاقتكم اصلا ايها الاخوان المفسدون بالاسلام اصلا فانتم خوارج عنهم ومفسدون فى الارض وتونس دولة علمانية حسب دستورها الذى يتمسك به الغنوشى كما ان الغنوشى يتحالف مع الشيطان من اجل السلطة فتحالف مع حزب قلب تونس الذى يقول عنه انه فاسد والله لا يحب الفساد واية حد الحرب لو طبقناها على الغنوشى وعصابته سيتم صلبهم على ابواب البرلمان والدبابة لحماية البرلمان من غضب الشعب الغاضب ولو تخلى الجيش عن دوره فسيقوم الشعب ياكلب بحرق البرلمان بمن فيه .
    اتفووووووووووه عليك نجار مشلح وزامل وميبون مثل كل اللخوان المثليين

    رد

  • اصحى يانعاس فلن يتمكن الخوان من السيطرة على الاوطان الا اذا تم التخلص من شعوبها وجيوشها الوطنية ايه ياعنى لو تم القضاء على سبعة مليون ليبى وجيش وطنى مائة الف وقتها سيحكم الغريانى ليبيا وفى تونس ايضا نقضى على الجيش التونسى والشعب التونسى ليحكم الغنوشى .
    ولكن المهم ان يتم اتخاذ قرقارش مقرا للقيادة برئاسة الملرشال النعاس النجاز المشلح ورئيس اركانه الحداد المشلح ومعك كوكية من من نزلاء قرقارش !!!!

    رد

    • لانه مجنون فهو لا يدرى انه يعيش فى دولة علمانية هى تركيا طبقا للدستور كما ان بها جيش وطنى فهو يحرض ايضا ضد الدولة التى تستضيفه ومن حق الاتراك محاسبته على هذه الهلوثة

      رد