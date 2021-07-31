ليبيا الان

الفاضلي لـ”الثوار”: ديروا اللي في راسكم” وأنقذوا البلاد من “الهردميسة”

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا فتحي الفاضلي، الأكاديمي الليبي ضيف ومقدم برامج قناة المفتي المعزول “التناصح”، من اعتاد على تسميتهم في مداخلاته وكتاباته “الثوار” إلى “إنقاذ البلاد من الهردميسة” وفق قوله.

وكتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “خليفة اللي في رأسه أيدير فيه… خليفة لا يلقي للبعثة بالا…. خليفة خارج البند السابع… بإرادته أو بغير إرادته.. لماذا لا تتشكل قوى سياسية وإعلامية وعسكر ية في المنطقة الغربية… بالتنسيق مع شرفاء المنطقة الشرقية والجنوبية… وإيديروا اللي في رأسهم خارج إملاءات وضغوط وعبث واستهتار وتدليس البند السابع و مخلبه: البعثة الأممية. وينقذوا البلاد والعباد من هذه الهردميسة… فكفانا تشرذم” وفق قوله.

واختتم فتحي الفاضلي قائلًا: “فهل خليفة القاتل العميل المنبطح بائع البلاد والعباد أرجل منا؟ تساؤل غير بريء” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • بوي عنده برشني ف الحوازه ديما ايشم ف امخاريق المعيز فمه زي الفاضلي بالزبط عليك شاباني زامل

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  • اى ثوار ياصرصار فانتم حريم السلطان مطلوب منكم تنحوا سراويلكم امام المرتزقة لكى يقوموا بالواجب معكم ومع نسوانكم بعد ان تم اخصاءكم لو كان عندك ذرة رجولة تعالى الى الشارع الليبى وانت ترى من يصحبك لقرقارش حيث تجد امثالك من الثوار .

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    • خروف خرفان فقد عقله وهو يرى تساقط الخوان فى كل مكان حتى الغنوشى اصبح فنكوشى فى تونس ولم يعد امامه هو والغريانى سوى تعاطى حبوب الهلوثة فسيدهم اردوغان لن يرحمهم بعد الفشل فى تونس وليبيا وفى النهاية سيستولى على اموال الخوان ويطرهم عراة من تركيا

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