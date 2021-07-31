الفاضلي لـ”الثوار”: ديروا اللي في راسكم” وأنقذوا البلاد من “الهردميسة”

دعا فتحي الفاضلي، الأكاديمي الليبي ضيف ومقدم برامج قناة المفتي المعزول “التناصح”، من اعتاد على تسميتهم في مداخلاته وكتاباته “الثوار” إلى “إنقاذ البلاد من الهردميسة” وفق قوله.

وكتب الفاضلي على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “خليفة اللي في رأسه أيدير فيه… خليفة لا يلقي للبعثة بالا…. خليفة خارج البند السابع… بإرادته أو بغير إرادته.. لماذا لا تتشكل قوى سياسية وإعلامية وعسكر ية في المنطقة الغربية… بالتنسيق مع شرفاء المنطقة الشرقية والجنوبية… وإيديروا اللي في رأسهم خارج إملاءات وضغوط وعبث واستهتار وتدليس البند السابع و مخلبه: البعثة الأممية. وينقذوا البلاد والعباد من هذه الهردميسة… فكفانا تشرذم” وفق قوله.

واختتم فتحي الفاضلي قائلًا: “فهل خليفة القاتل العميل المنبطح بائع البلاد والعباد أرجل منا؟ تساؤل غير بريء” على حد قوله.