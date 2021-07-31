الاتحاد الأوروبي يحذر من نفوذ تركيا في ليبيا 

حذَّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، غوزيب بوريل، من قدرة تركيا على «ممارسة نفوذها» على مسار الهجرة انطلاقا من ليبيا، بفضل «حضورها القوي» في هذا البلد.

وقال بوريل: «في الوقت الراهن، تركيا حاضرة بشكل كبير في ليبيا وأصبحت لاعبًا رئيسيًا» في هذا البلد، وفقا لحديثه في مقابلة مع جريدة «إل باييس» الإسبانية، نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار بوريل إلى أنه بفضل القواعد البحرية التي ستكون قادرة على امتلاكها في ليبيا مقابل السواحل الإيطالية، فإن تركيا «سيكون لها تأثير على طرق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط كما هو الحال في شرقه»، ورأى أن الأوروبيين من جانبهم «كانوا منقسمين جدا وهذا يترتب عليه ثمن».