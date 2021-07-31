الدبيبه يبحث مع الوزراء الوضع الصحي والخدمي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماعاً موسعًا ضم عددا من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية، وذلك لمتابعة الوضع الصحي والخدمي خلال الظروف الحالية.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن وزير الداخلية خالد مازن فدم في بداية الاجتماع الذي عقد الجمعة بديوان مجلس الوزراء تقريراً عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قدم وزير الصحة علي الزناتي موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.

وقدم وكيل وزارة الرياضة تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة بنيجيريا.

وأعطى الدبيبه تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها.

كما نوقش في الاجتماع ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة، والتي أعطى الدبيبه تعليماته بمتابعة سيرها يوميًا تنفيذًا لخطة الحكومة.