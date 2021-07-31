السفير الأمريكي يؤكد الحاجة لتضافر الجهود لرحيل القوات الأجنبية

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السفير الأمريكي ورئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور بحسب سلسلة تغريدات للسفارة الأمريكية لدى ليبيا.

وأعرب منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، وجدّد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم.

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