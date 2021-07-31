شلقم: القضية الفلسطينية عادت طازجة ساخنة

قال عبد الرحمن شلقم، وزير الخارجية الأسبق، إنه “عندما اُعتقل الشيخ عمر المختار، قال له الجنرال الإيطالي غراتسياني: هل تعتقد أيها البدوي أنك ستهزم جنرالات إيطاليا وتنتصر عليهم؟ رد عليه المختار قائلاً: النصر والهزيمة لغتكم أنتم أيها الجنرالات، أما أنا فواجبي عندما يحتل أجنبي بلادي أن أجاهد بغض النظر عن النصر أو الهزيمة”.

وواصل قائلًا في مقاله بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “لا يمكن قياس نتائج المواجهة ين المقاومة في غزة والجيش الإسرائيلي بعدد القتلى من الطرفين. كم قُتل من القوات الفرنسية في حرب تحرير الجزائر وكم استشهد من الجزائريين. عشرات الآلاف من الفرنسيين وأكثر من مليون ونصف المليون جزائري، وذاك نفس ما حدث في ليبيا في معارك الجهاد ضد الغزو الإيطالي، كما يُقال العبرة بالنتائج” وفق قوله.

وواصل قائلًا: “عادت القضية الفلسطينية طازجة ساخنة في كل أنحاء العالم وزال التراب الذي غطى ملفها لسنوات. الأهم هو توظيف النتائج لمصلحة القضية ابتداءً من الداخل الفلسطيني الذي لا قوة له إلا بالوحدة التي تتعالى عن الاصطفاف الآيديولوجي والارتهان للتبعية الخارجية، والتشبث بالأرض مهما كلف ذلك، وتكريس الوحدة مع فلسطينيي الخط الأخضر” على حد تعبيره.