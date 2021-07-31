بعد اشتباكات مسلحة.. وزارة الداخلية تعلن تطورات الأوضاع شرقي الزاوية

كلفت وزارة الداخلية فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بتأمين بوابة الفرسان شرقي المدينة بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بالمدخل الشرقي لمدينة الزاوية الخميس.

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي تهدئة الأوضاع وفض المشاكل وتكليف فرع الإدارة العامة للدعم المركزي الزاوية بمهام تأمين بوابة الفرسان شرقي مدينة الزاوية ومنع حدوث أي خروقات أمنية.

وأعربت الوزارة عن شكرها لكل من ساهم في فض النزاع من أعيان ووجهاء بلدية الزاوية وكافة الأجهزة الأمنية وتغليب المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات..

واندلعت اشتباكات مسلّحة عنيفة، بين مسلحي محمد البحرون الملقب بـ”الفار” تابع لمدينة الزاوية ومسلحين يرأسهم معمر الضاوي البعين لمدينة ورشفانة واستخدمت في هذه الاشتباكات كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، كما تحدث ناشطون عن سقوط قذائف هاون على الأحياء السكنية.