نشرة الصيد البحري المتوقعة (السبت 31 يوليو 2021)

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشط اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية.

•البحر هادئ.

•الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية سرعتها بين 5و10 عقدة.

•ارتفاع الموج لا يتجاوز (0.50) متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26 و28 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق

•الرؤيـة جيدة.

•السماء صافية.

•البحر هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق.

•الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه غدا على الخليج وبنغازي وتكون غربية اليوم على ساحل شحات سرعتها بين 5و20 عقدة، تصل اليوم إلى 25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر وما بين (1.25-2.00) على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

•درجة حرارة سطح البحر بين 26- 28 درجة مئوية.

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