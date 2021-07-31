طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 31 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 31 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يشهد الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق غرب ليبيا بسبب تأثير كتله هوائية ساخنة نسبيا ويشمل الارتفاع بعض المناطق الشرقية خاصة مناطق الدواخل.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على سرت.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 43) مْ وتصل إلى (45) مْ على العزيزية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف أخر الليل والصباح الباكر على ساحل الخليج وبنغازي.

•الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على بعض المناطق الساحلية وتكون خفيفة السرعة أثناء الليل والصباح الباكر.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 38) مْ وتكون مرتفعة على الدواخل حيث تصل إلى (43) مْ على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45 ) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 43) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:06).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:20).

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