نورلاند ورئيس الكونغرس التباوي يبحثان تحديات الجنوب الأمنية

أجرى السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع رئيس الكونغرس التباوي، عيسى عبد المجيد منصور؛ لمناقشة المشاكل الاقتصادية للجنوب، وكذلك التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن في هذه المنطقة المهمة ليبيا.

وأكد “نورلاند” على الحاجة إلى تضافر الجهود؛ لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر.

من ناحيته، أعرب “منصور “عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، فيما جدّد “نورلاند” التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم.

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