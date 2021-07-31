نورلاند يؤكد على ضرورة تضافر الجهود لترحيل القوات الأجنبية

عن مصدر الخبر
اخبار ليبيا 24
قد يعجبــــك أيضـــاً
مسؤول هولندي: هدفنا هو تحقيق السلام في ليبيا.. والعقوبات ضرورية
تم النشر منذُ 32 ثانية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
المجلس الرئاسي: إعادة فتح الطريق الساحلي سيساعد على إجراء الانتخابات في أجواء إيجابية
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
الإثنين ..ليبيا تنتظر إقرار الميزانية والقاعدة الدستورية في جلسة «النواب»
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الاتحاد الأفريقي يدعو إلى سرعة إجلاء المهاجرين من ليبيا
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك