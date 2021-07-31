الصول: يحق لكل ليبي الترشح للانتخابات

أكد عضو مجلس النواب علي الصول أنه يحق لكل ليبي تنطبق عليه المعايير والشروط الترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية المرتقبة وبدون إقصاء .

وقال الصول في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “المرحلة الانتقالية الرابعة” “بعد فتح الطريق الساحلي شريان ليبيا الرئيسي الرابط بين الشرق والغرب نبارك لهذه الخطوة تليها خطوات منها خروج المرتزقة من ليبيا وجمع السلاح ليكون في يد سلطات الدولة المعنية والخطوة الأهم توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تعقبها خطوات بعد الانتخابات تكمن في المصالحة الوطنية وعودة المهجرين والنازحين لمدنهم مع جبر الضرر وإخراج المعتقلين ليعم الاستقرار والأمن في كافة ربوع الوطن للنهوض بليبيا والخروج من شبح الحروب وإيقاف استنزاف ثروات ليبيا من الفاسدين وإبعاد التدخلات الخارجية التي كانت ولازالت تدير الأزمة في ليبيا بالغاء قانون العزل السياسي واعتماد قانون العفو العام”.

وشدد الصول على أنه من “حق كل ليبي تنطبق عليه المعايير والشروط الترشح للانتخابات البرلمانية او الرئاسية المرتقبة وبدون اقصاء” مضيفا “ستكون الانتخابات القادمة بقاعدة دستورية متوافق عليها”.

” style=”height: 315.994px;”>