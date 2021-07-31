“بركان الغضب”: الإعلامي أحمد السنوسي محتجز لقيامه بتصوير “المصرف المركزي”

قال أحمد السنوسي مقدم البرامج الاقتصادية على قناة “الوسط” إنه محتجز من قبل أمن مصرف ليبيا المركزي، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك.

تدوينة السنوسي، جاءت متوافقة مع ما أعلنته مليشيات بركان الغضب على حسابها بموقع فيسبوك، من أن احتجاز السنوسي جاء “لقيامه بتصوير مداخل ومخارج البنك المركزي، وأنه لو لم يقوم بإرسال الصور لجهات مشبوهة سيتم إخلاء سبيله وترحيله لمحل اقامته بفنادق تونس”.

وكان السنوسي قد دعا إلى مظاهرة قبل أيام للمطالبة بالمساواة في صرف الدولار بنفس القيمة للمواطنين والتجار.