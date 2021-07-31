كشف تفاصيل احتجاز إعلامي على خلفية المطالبة بالتظاهر ضد محافظ المركزي

أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أنها رصدت واقعة احتجاز الإعلامي أحمد السنوسي من قبل عناصر الحراسة الأمنية بمصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس اليوم السبت، وذلك بعد بثه فيديو مباشر يقول فيه إن المظاهرة التي كانت ستنطلق اليوم ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أُلغيت بسبب تهديدات بعض الأطراف وعدم وجود حماية وتأجيل المظاهرات إلى حين وجود حماية .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بالتدخل العاجل لإفراج الفوري عن الإعلامي أحمد السنوسي ، محملة مسؤولية سلامته لمحافظ مصرف ليبيا المركزي ولعناصر الحراسة الأمنية بمصرف ليبيا المركزي، مطالبة بإنهاء ظاهرة الاختطافات والاعتقالات التعسفية .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات الليبية ممثلة بحكومة الوحدة الوطنية بالعمل الجدي على احترام حرية الرأى التعبير وضمان حق التعبير عن الرأي لكافة الآراء والتوجهات السياسية.

ودانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذه الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، معتبرة إياها اعتداء على الحريات العامة والحياة المدنية وحق التظاهر السلمي، وتعدي على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية، والإعلان الدستوري المؤقت .