الدبيبة يتلقى دعوة من دراغي لزيارة إيطاليا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي لزيارة إيطاليا.

ونقل الدعوة السفير الايطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو خلال استقبال الدبيبة له الخميس بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال).

وفي مايو الماضي، بحث الدبيبة ودراغي تطورات الأوضاع الليبية خلال زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى العاصمة الإيطالية روما.

وخلال هذه الزيارة، وعد رئيس الوزراء الإيطالي الوقوف إلى جانب ليبيا في «التحول المعقد»، ودعم الدبيبة، موضحا التحديات التي تواجهها للوصول إلى الانتخابات،

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