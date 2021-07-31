نائب مندوب روسيا: موسكو وأنقرة تتفقان علي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا

قال نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بولانسكي، إن تركيا شريك مهم لروسيا ونتعاون معا في العديد من الملفات مثل ليبيا وبلدان أخرى عديدة تشهد صراعات.

أضاف في تصريحات لوكالة الأناضول التركية، أن تركيا تسعى في كل هذه الملفات إلى الوصول لتسوية من أجل المحافظة علي السلم العالمي، ولدينا ضمانات من أنقرة بالتوصل إلى حلول لهذه الملفات.

وتابع قائلًا: “روسيا وتركيا تتفقان علي ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا لكن هذا الأمر يتطلب شكلا وطريقة معينا لإنجازه بحيث لا تنزلق ليبيا إلى حالة الاضطراب السابقة التي كانت عليها، ولذلك فإن الانسحاب ينبغي أن يجري بحذر وبشكل متوازن”.