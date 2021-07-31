غوتيريش: فتح الطريق الساحلي تطور مهم طال انتظاره

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فتح الطريق الساحلي رسميا يعد تطورا مهما طال انتظار الشعب الليبي له.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، في بيان إن الأمين العام للأمم المتحدة يرحب بفتح الطريق الساحلي رسمياً، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك اعتباراً من يوم أمس الجمعة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن فتح الطريق يعدّ تطوراً مهماً طال انتظار الشعب الليبي له مرحبا بالجهود الجادة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) معربا عن تقديره للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لدعمهما في تأمين هذه الخطوة الحاسمة.

وجدد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي المبرم في أكتوبر 2020، والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وأكد الأمين العام مجدداً دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.