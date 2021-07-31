الدبيبه يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الايطالي “ماريو دراغي” للقيام بزيارة إلى ايطاليا .

وبينت وكالة الأنباء الليبية أنه نقل الدعوة السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقبال الدبيبة له الخميس بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.

وفي أبريل الماضي بحث الدبيبه في طرابلس مع دراغي تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .

وبين الدبيبه أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى .