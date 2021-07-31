الدبيبه يتلقى دعوة لزيارة إيطاليا

تلقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعوة رسمية من رئيس الوزراء الايطالي “ماريو دراغي” للقيام بزيارة إلى ايطاليا .
وبينت وكالة الأنباء الليبية أنه نقل الدعوة السفير الايطالي في ليبيا “جوزيبي بوتشينو” خلال استقبال الدبيبة له الخميس بمقر رئاسة الحكومة بطرابلس.
وفي أبريل الماضي بحث الدبيبه في طرابلس مع دراغي تفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008 بجوانبها المتعددة خاصة في ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، إلى جانب تعزير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين .
وبين الدبيبه أن حكومة الوحدة الوطنية تتطلع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي وكذلك تنظيم سير رحلات الطيران لشركات البلدين وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر من خلال زيادة عدد التاشيرات الممنوحة سواء للطلبة أو رجال الأعمال والمرضى .
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