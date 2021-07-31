غوتيرش: فتح الطريق الساحلي تطورٌ طال انتظاره

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، بفتح الطريق الساحلي رسميًا، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واصفًا ذلك بالتطور المهم، الذي طال انتظاره.

وأثنى الأمين العام على الجهود الجادة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، كما أعرب عن تقديره للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لدعمهما في تأمين هذه الخطوة الحاسمة.

وجدّد الأمين العام دعوته لجميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، والعمل لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

وأكد الأمين العام، مجددًا، دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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