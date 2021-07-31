انطلاق النقاشات حول اللائحة التنظمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا

افتتح الناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية السيد “محمد حمودة”، في طرابلس حلقة نقاش جمعت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية للإطلاع وإبداء الرأي حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة في بلاغ له اليوم السبت إن اللقاء يأتي انطلاقًا من مبدأ التشاور ولتعزيز التواصل بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني وسيكون فرصة لنقاش اللائحة عبر مجموعات عمل للخروج بملاحظات واقتراحات تعديلات لموادها.

كما أضاف البلاغ إن المشاركين سيلتقون لاحقًا برئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من السادة الوزراء للتشاور والحوار حول دور منظمات المجتمع المدني خلال هذه المرحلة.