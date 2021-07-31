دبلوماسي هولندي: العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا يمكن نجاحها

رأى مسؤول بوزارة الخارجية الهولندية أن نهج العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا «يمكن أن ينجح».

وخلال ندوة، نظَّمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عبر الإنترنت حول العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب في ليبيا، قال كبير مسؤولي السياسات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، ينكو فيرهيج: «هناك عنصر أساسي آخر في نهجنا وهو العقوبات الدولية. يجب أن ننظر إلى النتائج المباشرة للعقوبات والدور الذي تلعبه في إرسال إشارات للآخرين. يمكن أن تنجح».

وأضاف: «نحن الدولة الوحيدة التي تذكر حقوق الإنسان في دستورها، وهناك قيمة لها أيضًا»، وأردف: «يجب أن نتذكر أنه بدون درجة معينة من العدالة، لن تكون هناك مصالحة أو أمن».

تناولت الندوة التي شارك فيها خبراء دوليون، بعنوان «الإفلات من العقاب في ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سياق الحرب الأهلية المستمرة، بما في ذلك المقابر الجماعية والألغام الأرضية والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى مسؤولية الأطراف المتحاربة وداعميها.

من جهته، قال كبير مستشاري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيموثي ريد إن «هناك عددًا من الانتهاكات الجسيمة والمثيرة للقلق في الصراع الليبي»، وقال: «تم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الليبيين واستخدامها من قبل المسلحين. أتت مجموعات مرتزقة مختلفة إلى ليبيا … ولدينا أيضًا مشكلة التدخل في عمل المحاكم والقبلية».