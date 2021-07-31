دبلوماسي هولندي: العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا يمكن نجاحها

رأى مسؤول بوزارة الخارجية الهولندية أن نهج العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في ليبيا «يمكن أن ينجح».
وخلال ندوة، نظَّمها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عبر الإنترنت حول العدالة الانتقالية والإفلات من العقاب في ليبيا، قال كبير مسؤولي السياسات في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، ينكو فيرهيج: «هناك عنصر أساسي آخر في نهجنا وهو العقوبات الدولية. يجب أن ننظر إلى النتائج المباشرة للعقوبات والدور الذي تلعبه في إرسال إشارات للآخرين. يمكن أن تنجح».
وأضاف: «نحن الدولة الوحيدة التي تذكر حقوق الإنسان في دستورها، وهناك قيمة لها أيضًا»، وأردف: «يجب أن نتذكر أنه بدون درجة معينة من العدالة، لن تكون هناك مصالحة أو أمن».
تناولت الندوة التي شارك فيها خبراء دوليون، بعنوان «الإفلات من العقاب في ليبيا ودور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة»، جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في سياق الحرب الأهلية المستمرة، بما في ذلك المقابر الجماعية والألغام الأرضية والتعذيب والقتل، بالإضافة إلى مسؤولية الأطراف المتحاربة وداعميها.
من جهته، قال كبير مستشاري نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيموثي ريد إن «هناك عددًا من الانتهاكات الجسيمة والمثيرة للقلق في الصراع الليبي»، وقال: «تم الاستيلاء على ممتلكات المدنيين الليبيين واستخدامها من قبل المسلحين. أتت مجموعات مرتزقة مختلفة إلى ليبيا … ولدينا أيضًا مشكلة التدخل في عمل المحاكم والقبلية».
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