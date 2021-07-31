غوتيريش: فتح الطريق الساحلي رسمياً تطور مهم طال انتظار الشعب الليبي له

ليبيا – أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق على ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح الطريق الساحلي رسمياً، بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك اعتباراً من 30 يوليو 2021.

الأمين العام للأمم المتحدة أشار في بيان له بحسب الصفحة الرسمية التابعة للبعثة إلى أن فتح الطريق يعد تطوراً مهماً طال انتظار الشعب الليبي له، مرحباً على وجه الخصوص بالجهود الجادة للجنة العسكرية المشتركة (5+5) كما أعرب عن تقديره للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لدعمهما في تأمين هذه الخطوة الحاسمة.

وجدد دعوته لجميع الأطراف المعنية المحلية والدولية للإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020، والعمل معاً لتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.

كما شدد الأمين العام مجدداً دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.

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