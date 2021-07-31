ليبيا الان

معيتيق: على جميع الوطنيين الخيرين التكاتف والعمل لإجراء الانتخابات في موعدها

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق على أنه لا سيادة لدولة دون سيادة لشعبها، مشيراً إلى أن فتح الموانئ، والمطارات وتيسير الرحلات الجوية، والطرقات لتسهيل تنقل المواطنين والبضائع بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني كان من أولويات اتفاق استئناف وتصدير النفط الذي تم الاعلان عنه في 18 سبتمبر 2020.

معيتيق أضاف في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “وبعد عام ونيف من مبادرتنا وقف الحرب واتفاق استئناف إنتاج وتصدير النفط، قد بدأت تؤتي أُكُلَهَا. إن العمل على تحقيق البنود السبع للاتفاق الاقتصادي الذي أخترناه مع ثلة من الوطنيين الخيرين كقاطرة للمصالحة الوطنية قد مهد إلى استقرار سياسي وأمني واقتصادي في ليبيا، ونجح في توحيد مؤسسات الدولة وعودة الوئام المجتمعي”.

ودعا معيتيق جميع الوطنيين الخيرين إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت للشعب الليبي منذ العام الماضي، وتكاتف العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في 24 ديسمبر 2021 من أجل بناء الدولة الليبية الثالثة التي تنعم بالاستقرار والأمن والازدهار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الديوثين آخر من يتكلموا …؟؟

    كلاب وعبيد ولد الضبعة احمد قذاف الدم أتفق العملاء وجواسيس المخابرات الصهيونية القادمين من منطقة الضبعة مسقط رأس السيسي لحكم ليبيا من جديد بأسم ثورة 17 فبراير بعد 42عام .. ياخسارة الشباب اللي ماتوا من 2011 حتى 2020 م بدعم وتخطيط كلب الضبعة احمد قذاف الدم وحماره عقيلة صالح المتحالف مع تنظيمات الماسونية اليهودية الارهابية (الاخوان والسلفية والقاعدة والتكفيرين وحراس المعبد وعبدة الشيطان وأزلام النظام السابق) التابعين للماسوني سيف الاسلام الذي جلب الخراب والدمار .
    – إذا كنتم تريدون حكومات الضبعة والخونة والصهاينة والعملاء والجواسيس يامصراتة وبنغازي؟؟
    – لماذا خرجتم 2011 م في مظاهرات ضد ازلام النظام السابق لتتحاور معهم ؟…
    – من هو الحاكم الرسمي لليبيا من 1969م الى 2021م ؟؟.
    – من هو المجلس الماسوني السري لنساء المدينة القديمة بقيادة العضو السري عائشة الغنيمي التي تجتمع بزوجة السراج نادية رفعت أبنة رفعت خالد شقيق خيري خالد وشادية قرقاب وفدوى القلال ونهاد معتيق وزجة قدور وزوجة عبدالسلام جلود وزوجة طاهير السني وزجة عبدالله عثمان وزوجة طاهر سيالة زوجة خالد المشري وزوجة عقيلة صالح صديقات المنهدس سيف الاسلام .
    … وأنظروا ياثوار من هم في الوزارات الحيوية والحساسة هناك اعداد كبيرة من نساء المدينة القديمة الذين لايتعرفون بشلفطية ولديهم اجتماعات سرية في بعض المناطق داخل العاصمة طرابلس وخارج ليبيا.
    نداء الى أبناء ليبيا الحقيقين ليس الذين زرعهم القذافي لخدمة الصهيونية العالمية قادمين من منطقة الضبعة اليهودية أمثال احمد قذاف الدم عقيلة صالح والطيب الصافي وعبدالسلام الحاسي وشكري الدبار واحمد امعتيق ومحمد سيالة ونادية رفعت المصرية وحفتر الامريكي والنجيري عبدالله الثني والصديق الكبير وفتحي باشاغا وعبدالله عثمان التابعين لأحمد قذاف الدم مؤسس الحركة الشعبية هم عبارة عن كمشة توانسه عائدون ومصريين ومغاربة وسوريين وغيرهم من باقي الجنسيات اليهودية التي زرعتهم بريطانيا في ليبيا واليهود أصحاب الأسماء المركبة فتشوا عليهم في الوزارات والادارات والشركات والجيش والشرطة وأبناء الجنسيات العربية والاوروبية وأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب فهؤلاء يعرفون بعضهم ويعملون بشكل مافيا الفروج والبطون لان مسؤولين الليبيين ليس لهم عمل سواء الفروج والبطون .
    أستعدوا يامصراتة لحرب جديدة بدعم خليجي فرنسي مصري بعد المصالحة مع قطر وسحبها لحضن مجلس التعاون الخليجي وسيتم سحب تركيا عن طريق قطر بالاتفاق مع السعودية والامارات من أجل دعم حفتر بالسيطرة على مصراتة وطرابلس بالتنسيق مع جواسيهم في حكومة الفرقاطة (سيالة – الصديق الكبير – الجزار حسن ونيس ابن المصرية عميل المخابرات المصرية – بومطاري – امعتيق – باغاشا) كل هؤلاء لديهم علاقات باحمد قذاف الدم وسيف الاسلام ويعملون لمصالحتهم ليس لمصالحة 17 فبراير بالتنسيق مع مصر وروسيا وفرنسا من أجل تمكين سيف الاسلام واحمد قذاف الدم من حكم ليبيا … ياسيالة أنت من سكان منطقة الضبعة أم أورفل .
    جميع الطرق مفتوحة أمام طرطور القذاذفة خليفة حفتر لتمكينهم من العاصمة طرابلس … من سلم ليبيا لشركات التركية والاماراتية والقطرية والفرنسية من2005 م باسم ليبيا الغد … ياطالحب الضلال والخيانة والسحر الاسود والمشعوذين والفسق والفجور ياخونة أستعدوا للقصاص العادل من الله العزيز الجبار …. ياحسن ونيس … ياحمد قذاف الدم … يافتحي باغاشا … ياالصديق الكبير … يااحمد امعتيق … ياعبدالثني … ياحفتر … ياعقيلة صالح يقول الله عزوجل ” ولايفلح الساحر حيث أتى ” يافاسدين … ياقوادة … الباقي أنتم تعروفه.

    رد