الدبيبة يوفد ناطقه الرسمي لافتتاح مؤتمر المجتمع المدني

افتتح الناطق بإسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة”، صباح اليوم بالعاصمة طرابلس حلقة نقاش جمعت ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني من مختلف المناطق الليبية للإطلاع وإبداء الرأي حول مسودة اللائحة التنظيمية لعمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

كما سيجري المشاركون خلال اللقاء نقاشا مستفيضا لمسودة اللائحة عبر مجموعات عمل للخروج بملاحظاتهم وإقتراح تعديلات بموادها.

كما سيلتقي المشاركون لاحقًا رئيس حكومة الوحدة الوطنية وعدد من الوزراء للتشاور والحوار حول دور منظمات المجتمع المدني خلال هذه المرحلة.