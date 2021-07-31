الحكومة تتعهد بدعم جهاز الحرس البلدي

تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح بدعم الحكومة لجهاز الحرس البلدي وتوفير كافة الاحتياجات والإمكانيات له مؤكدا أنه سيتم خلال أيام دعم فروع جهاز الحرس البلدي في المنطقة الجنوبية بعدد من الآليات.

تصريحات أبوجناح جاءت خلال زيارته اليوم السبت رفقة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي لرئاسة جهاز الحرس البلدي، كان في استقبالهم رئيس الجهاز العميد رجب احمد قطوسه وعدد من مدراء الإدرات والضباط وضباط الصف بالجهاز صفحة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

‏‎ وشدد أبوجناح على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والصلاحيات لجهاز الحرس البلدي لقيامه بالمهام المناط بها في جميع المناطق الليبية كما أكد على أهمية جهاز الحرس البلدي،لافتاً إلى أنه صمام الأمان في ليبيا لكى تسود فيها الضوابط العامة.

واستعرض اللقاء آلية دعم الحرس البلدي، واحتياجات فروع الجهاز التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.