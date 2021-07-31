أبو جناح: توفير كافة الإمكانيات والصلاحيات لجهاز الحرس البلدي

قام نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح اليوم 31-7-2021 رفقة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي بزيارة رئاسة جهاز الحرس البلدي، وكان في استقبالهم رئيس الجهاز العميد رجب احمد قطوسه وعدد من مدراء الإدرات والضباط وضباط الصف بالجهاز.

‏‎ استعرض اللقاء آلية دعم الحرس البلدي، واحتياجات فروع الجهاز التي تتطلبها طبيعة عمل الجهاز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة كورونا.

كما ناقش اللقاء جملة من القضايا والموضوعات التي تضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

من جانبه شدد رمضان أبوجناح على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والصلاحيات لجهاز الحرس البلدي لقيامه بالمهام المناط بها في جميع المناطق الليبية.

كما أكد نائب الحكومة على أهمية جهاز الحرس البلدي، لافتاً بأنه صمام الأمان في ليبيا لكى تسود فيها الضوابط العامة، متعهداً بأن حكومة الوحدة الوطنية ستقوم بدعم جهاز الحرس البلدي وتوفير كافة الاحتياجات والامكانيات ،وانه سوف يتم خلال أيام دعم فروع جهاز الحرس البلدي في المنطقة الجنوبية بعدد من الآليات.