منظمة حقوقية: احتجاز السنوسي انتهاك للقانون الليبي

استنكرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل قيام أمن المصرف المركزي صباح اليوم السبت بالقبض على الإعلامي أحمد السنوسي بالقرب من مقر المصرف بالعاصمة طرابلس واحتجاز حريته دون مسوغ قانوني.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن ما قامت به حراسات المصرف هو انتهاك للقانون الليبي والإعلان الدستوري والمواثيق الدولية محملة حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي مسؤولية أمن وسلامة السنوسي .

وطالبت المنظمة السلطات الليبية بإطلاق سراح السنوسي واحترام حرية الصحافة والتعبير عن الرأي والتي من دونها لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية ولا حقوق إنسان ولا عدالة اجتماعية.

واحتجز اليوم السبت عناصر الحراسة الأمنية بمصرف ليبيا المركزي بمدينة طرابلس السنوسي وذلك بعد بثه فيديو مباشر يقول فيه إن المظاهرة التي كانت ستنطلق اليوم ضد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أُلغيت بسبب تهديدات بعض الأطراف وعدم وجود حماية وتأجيل المظاهرات إلى حين وجود حماية .