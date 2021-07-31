المحجوب: لجنة 5+5تعمل على تسمية وزير الدفاع

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة اللواء، خالد المحجوب، أن لجنة 5+5 بدأت العمل على تسمية وزير للدفاع بعد انتهاء أعمال فتح الطريق الساحلي.

وأوضح المحجوب وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية، أن فتح الطريق الساحلي يؤثر بشكل إيجابي على الخطوات المتبقية لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار مضيفا أن مهمة تأمين الطريق الساحلي سيتم إحالتها لوزارة الداخلية.

وأكد المحجوب، جاهزية المناطق التي تتواجد فيها القوات المسلحة لإجراء الانتخابات.

وأوضح المحجوب في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية أن لجنة خمسة زائد خمسة تعمل على توحيد المؤسسة العسكرية في أقرب وقت، مؤكدا أنه في حال فشل ذلك فإن اللجنة والبعثة الأممية ستعمل على تأمين عملية الانتخاب وفق خطة بديلة.

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