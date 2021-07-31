مباحثات لرفع الرقابة على وزارة الشؤون الاجتماعية

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إمكانية رفع الرقابة المصاحبة على عمل الوزارة والعوائق المتمثلة في عدم استكمال بعض المشروعات لصالح الشؤون الاجتماعية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان المحاسبة بحث الموافقة على رفع الرقابة على عمل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد معالجة أسبابها كما جرى مناقشة العوائق والتحديات التي تواجه عمل الوزارة وإمكانية إزالة العوائق أمام استكمال المشروعات المتوقفة والاتفاق على المساهمة في رفع كفاءة كوادرالوزارة الإدارية بحسب منصة “حكومتنا” بموقع “فيسبوك”.