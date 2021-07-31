افتتاح مركز عزل وادي دينار ببني وليد بقدرة 30 سريرا

افتتح في بلدية بني وليد، اليوم السبت، مركز للعزل الصحي بمنطقة وادي دينار شمالي المدينة، لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد بسعة 30 سريرا .

وأفاد عضو المجلس البلدي ببني وليد، شرف الدين كنشيل، إلى «بوابة الوسط»، إٔن المركز يضم غرفتي عناية فائقة، و5 أسرة عناية وخزان خاص بحفظ الأكسجين كخطوة أولى لعمل المركز.

وأضاف كنشيل، أن المركز سيباشر في استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، بعدما توفرت عناصر طبية وطبية مساعدة للعمل بالمركز في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن افتتاح مركز العزل بالمدينة جاء بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بني وليد، إذ سجلت البلدية أول من أمس 125 حالة إصابة، مع عدم قدرة مراكز العزل في المدن المجاورة مثل زليتن ومصراتة على استيعاب حالات الإصابة.

– لمواجهة موجة «كورونا» الجديدة.. فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في بني وليد

والإثنين الماضي، قرر المجلس البلدي بني وليد، فرض حظر تجول جزئي لمدة 10 أيام في البلدية، لمواجهة الموجة الجديدة لفيروس «كورونا» بعد ازدياد حالات الإصابة في المدينة.

وقال عضو المجلس البلدي بني وليد، شرف الدين كنشيل، لـ«بوابة الوسط» إن الحظر الجزئي يتضمن إقفال المطاعم والمقاهي، وفرض ارتداء الكمامة لأصحاب المحال التجارية، والحد من التجمعات، وإيقاف جميع المناسبات الاجتماعية.

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