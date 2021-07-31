اللجنة العسكرية المشتركة: تكليف دوريات لتأمين المناطق الحدودية

أكدت اللجنة العسكرية المشتركة برئاسة رئيس الأركان عبد الرزاق الناظوري تكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين كافة المناطق الحدودية.

وبينت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش أن اللجنة العسكرية المشتركة تُواصِل سلسلة جولاتها الميدانية على المعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا موضحة أنها توصلت من خلال إجتماعاتها المُوسعة لعدد من التوصيات أبرزها التأكيد أهمية رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المُسلحة وفتح مراكز تدريب للوحدات المُستجدّة، وصيانة المعسكرات، وإنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لضبط الأمن .