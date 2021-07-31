لجنة “الناظوري” تصدر 5 توصيات هامة أبرزها فتح مراكز تدريب للوحدات المُستجدّة

واصلت اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري سلسلة جولاتها الميدانية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.

وأكدت اللجنة من خلال إجتماعاتها المُوسعة على عدد من التوصيات أبرزها أهمية رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المُسلحة، فتح مراكز تدريب للوحدات المُستجدّة، وصيانة المعسكرات.

وبحسب بيان شعبة الإعلام الحربي، فإن اللجنة دعت إلى إنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لضبط الأمن، و تكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين كافة المناطق الحدودية.