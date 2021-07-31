سميو: حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بشكل جيد وهناك اقبال من قبل المواطنين

ليبيا – أكد مدير إدارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو على أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بشكل جيد جداً، مثمناً جهود كل القائمين على الحملة من الخدمات والرعاية الصحية الأولية ومن مطعمي ومطعمات وزارة الصحة وكل من لهم علاقة.

سميو قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر وتابعتها صحيفة المرصد إن الاقبال على الحملة من قبل المواطنين ممتاز والالتزام بالكمامة كان ملحوظ جداً، متوقعاً الاستمرار في الالتزام بالكمامة من قبل المواطنين والتباعد البدني حتى لا تكون مناسبة لنشر المزيد من حالات الإصابة في فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة أو أحداث عكسية نتيجة تلقي المطعوم مع العلم أنه قد تكون له أعراض جانبية خفيفة لا تتعدى الـ 24 ساعة الأولى من تلقي اللقاح.

ولفت إلى أنه مع انتشار الوباء في المنطقة الشرقية تم توزيع 500 ألف جرعة من سبوتنيك 1 من قبل جهاز الإمداد الطبي لفرع الإمداد الطبي في بنغازي وكذلك في طرابلس والمدن والبلديات المحيطة في العاصمة كما تم التوزيع على فرع الجهاز الطبي مصراته وكذلك المدن المحيطة بها وفرع الجهاز الطبي الرابع في سبها لإمداد مدن الجنوب بالمطعوم.

أما عن الجرعة الثانية للقاح سبوتنيك بيّن أن الشركة الروسية تحدث عن عدم الحاجة لتلقي جرعة ثانية لكن تم طلب جرعة ثانية لتعزيز المناعة أكثر وحال وصول الجرعات لهذا المطعوم والمتوقع أن تصل 100 ألف جرعة خلال الأيام المقبلة سيتم توزيعها.

وتقدم بالشكر لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة على جهودهم في توفير المطاعيم لكل الليبيين والمقيمين في ليبيا، مشيراً إلى أن كميات اللقاح التي وصلت لليبيا والتي من المنتظر قدومها بلغت مليون جرعة سواء السابقة أو القادمة وهناك محاولات لطلب مليون جرعة دفعة واحدة من سبوتنيك بالإضافة لما قد يصل قريباً من مطعوم استرازنيكا وكميات أخرى من فايزر والمطعوم الصيني الذي وصلت منه في السابق 150 ألف جرعة وقد تصل كمية أكثر من 200 ألف جرعة ما يتيح إعطاء الجرعة الثانية والجرعة الأولى لمن لم يتلقاها.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص

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