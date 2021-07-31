اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة تواصل جولاتها الميدانية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق الجنوب

أكدت اللجنة العسكرية المُشتركة برئاسة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبدالرازق الناظوري، اليوم السبت، على اهمية رفع الكفاءة القتالية لوحدات القوات المُسلحة، وذلك خلال سلسلة جولاتها الميدانية للمعسكرات والثكنات العسكرية بمناطق جنوب ليبيا.

كما أكدت اللجنة، بحسب شعبة الإعلامي الحربي، خلال اجتماعاتها على فتح مراكز تدريب للوحدات المُستجدّة، وصيانة المعسكرات، وإنشاء نقاط أمنية جديدة لدوريات وحدات القوات المسلحة بالمنطقة وذلك لضبط الأمن، وتكليف دوريات حرس الحدود للعمل بشكل مُكثف لتأمين كافة المناطق الحدودية .

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