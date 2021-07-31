وزير الصحة: افتتاح 17 مركز عزل مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا

قال وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، إن الفترة الماضية شهدت تشغيل 17 مركز عزل كانت متوقفة، مع ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح الزناتي، أمس خلال فيديو بثته منصة «حكومتنا» على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال استعراض الوضع الوبائي مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أن ليبيا كانت تضم 98 مركز عزل، على مستوى جميع البلديات، تم غلق بعضها مع استقرار الوضع الوبائي قبل أسابيع.

وتابع أن عودة ارتفاع الإصابات خلال الأيام الماضية، دعا الحكومة وبتوجيهات من الدبيبة، بعد جولاته على بعض البلديات، إلى التوجيه بفتح مراكز العزل من جديد، مشيرا إلى افتتاح المراكز المغلقة، إذ جرى تشغيل 13 مركز عزل في المنطقة الغربية وأربعة مراكز في المنطقة الجنوبية.

– وزير الصحة: الوضع الوبائي مقلق وأصدرنا تعليمات بإيقاف حملات التطعيم الاستثنائية

وأوضح أن مراكز العزل توفرت لها كل الإمكانيات لاستقبال المرضى، من الأكسجين وأجهزة المسحات واختبارات فيروس كورونا.

ولفت وزير الصحة إلى أن اليومين الماضيين شهدا استقرارا نسبيا في الإصابات بمختلف مراكز العزل، إذ شهدت المنطقة الجنوبية تسجيل 13 حالة عناية فائقة و60 حالة قسم، وحالة وفاة واحدة، كما شهدت المنطقة الشرقية 43 حالة عناية و39 حالة في الأقسام و5 حالات وفاة، مؤكدا استقرار الوضع فيهما نسبيا، مع المنطقة الغربية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا